شباب الأهلي يكتسح عجمان بخماسية في الدوري الإماراتي





افتتح أحمد خليل التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 34، من تمريرة رائعة من زميله ليوناردو، والذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين.





وفي الشوط الثاتي، قلص عجمان النتيجة عن طريق لاعبه ويليام أوسو في الدقيقة 51، قبل أن يعادل فاندر النتيجة لعجمان في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.





فاندر تحصل على البطاقة الحمراء بعد عركلته لمهاجم شباب الأهلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء ، ويكمل عجمان المباراة منقوصًا من الدقيقة 75.





وفي الدقيقة 76، أحرز كارتبيا ركلة الجزاء بنجاح جاعلًا النتيجة 3-2 لشباب الأهلي، قبل أن يسجل سابيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 لشباب الأهلي بالخطأ في مرماه.





وفي الدقيقة 85، عاد أحمد خليل ليسجل الهدف الثاني والخامس لفريقه ، ليحقق الفريق انتصاره الثالث عشر هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي شباب الأهلي للنقطة 43 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد نادي عجمان عند النقطة 18 في المركز العاشر.

اكتسح نادي شباب الأهلي، نظيره نادي عجمان، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي"الدوري الإماراتي".