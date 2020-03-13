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أخبار البلد

لم يتضرر بسبب سوء الطقس.. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تفقد اليوم العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، موضحا أن مبني القصر لم يتاثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك لوجود مصارف المطر أعلي سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبني وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تم كسح وشفط المياه المتراكمة علي شارع صلاح سالم أمام القصر.

كما قام العميد هشام سمير، برفقة العميد هانى ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، بتفقد شارع المعز والآثار الموجوده به والجهود التى بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، وقد تم زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصرى ومقعد الأمير ماماى السيفى وقاعة محب الدين حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحى.

كما تفقد السيد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الآثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.

لم يتضرر بسبب سوء الطقس.. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان
لم يتضرر بسبب سوء الطقس.. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان
لم يتضرر بسبب سوء الطقس.. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان
لم يتضرر بسبب سوء الطقس.. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون إمبان
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