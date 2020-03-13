مستقبل وطن المنيا يستقبل شكاوى المواطنين وحلها مع المسئولين.. صور

شكلت أمانة مركز المنيا لحزب مستقبل وطن غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برئاسة عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا وعاطف عمر أمين الحزب بالمركز وإشراف أحمد أبو غرارة امين التنظيم لليوم الثاني





وأكد عاطف عمر أن غرفة العمليات مستمرة لمتابعة حالة هطول الأمطار والرياح الشديدة والتغيرات في حالة الطقس على مستوى نجوع وقرى المركز ومعالجة أي مشكلات في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتجمعات المياه بالشوارع بالتواصل مع المسؤولين التنفيذيين وشركتي الكهرباء ومياه الشرب وأمناء الوحدات الحزبية القروية ال 60 على مستوى المركز.





وأشار عاطف عمر إلى ان امانة المركز على اتصالات مع هيئة المكتب والأمناء النوعية وأمناء الوحدات الحزبية لمواجهة أي مشاكل وحلها في الحال.









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وأضاف أن أعضاء مستقبل وطن كتفا بكتف مع مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين من شفط تجمعات المياه بالشوارع وإزالة أشجار النخيل الساقطة على الطرق وإصلاح أعطال الكهرباء وعودة مياه الشرب وكسح الشوارع من الطين .





يذكر أن أرقام هواتف غرفة عمليات المحافظة هي 2342200 و 2320001 و 114 الخط الساخن لتلقي اية شكاوي.















