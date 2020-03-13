شاهد.. أبطال مرور الجيزة يؤدون عملهم بشجاعة وسط الأمطار

أمطار غزيرة لم تتوقف على مدار يومين منذ صباح أمس الخميس، وأغرقت الشوارع وحولتها لبحيرات من المياه، فى جو لم تعتاد عليه البلاد من قبل، وأجبرت المواطنين على التزام منازلهم، إلا أنه يوجد دائما أبطال يواجهون تلك ظروف الطارئة وطبيعة عملهم تجعلهم فى مواجهتها، رجال الشرطة أصحاب الدور الكبير فى مواجهة الطقس السيئ.





أبطال مرور الجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وسط الأمطار يؤدون عملهم دون ملل وبجهد عالى فى تسيير حركة المرور وعدم التأثر بالطقس السيئ، فتجد الدورية الأمنية فى كل مكان وعلى رأسها دورية المنطقة الأكثر شهرة فى المهندسين، بقيادة النقيب مصطفى توفيق والملازم أول مطفى سامي، يعاونهم عدد من أمناء الشرطة فى فحص السيارات المختلفة ورصد المخالفات وتسيير الحركة المرورية وسط سيول الأمطار.





ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار بين قطاعاتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، حيث ظل رجال الشرطة فى الشوارع والميادين فى ظل الطقس السيئ يقومون بواجبهم لحماية الشعب من خلال متابعة الحالة المرورية على الطرق وإغلاق ما يستحق منها بسبب سوء الأحوال الجوية واعدة فتحها مره اخرى بعد استقرار الأوضاع عليها.





كما دفعت وزارة الداخلية بسيارات الحماية المدنية لمساعدة سيارات شركة المياه فى شفط تجمعات المياه الكبيرة والتى تواجدت على الطرق.





وقام رجال الشرطة بالوقوف تحت مياه الأمطار لمساعدة المواطنين التى تعطلت سياراتهم وقاموا بتوفير السيارات اللازمة لسحب السيارات المتعطلة ونقل المواطنين لمناطق آمنة.





وظل رجال النجدة فى حالة تأهب لتقلى بلاغات المواطنين وتوجيه سيارات الإغاثة لهم فى أسرع وقت لإنقاذهم وتوفير الحماية لهم.





وقدم بذلك رجال الشرطة أروع الأمثلة فى الفناء والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم.





وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تكثيف تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.





تم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.



