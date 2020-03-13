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تعليم

رئيس جامعة القناة وفريق إدارة الأزمات يطمئنون على منشآت الحرم الجامعي

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:28 م
رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة وفريق إدارة الأزمات يطمأنوا على منشآت الحر
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انجي هيبة
أجرت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمنشآت ومبانى الحرم الجامعى والمستشفيات الجامعية والمستشفى التخصصي والمدن الجامعية.

واطمأنت رئيس الجامعة، وفريق إدارة الأزمات بالجامعة على الأوضاع داخل الجامعة بعد الأحوال المناخية الغير معهودة التى ضربت مصر اعتبارا من أمس.

رافق رئيس الجامعة في الجولة، المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وفريق عمل الإدارة الهندسية بالجامعة، وتفقدت كلية العلوم و استقبلها عميد الكلية الدكتور محمد سعد زغلول كما تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس كلية الطب والمستشفيات الجامعية والمستشفى التخصصي واستقبلها الدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور هانى الدمياطى مدير المستشفى التخصصي.

وتفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، المدن الجامعية، واطمأنت على سير العمل بها وعدم تأثر جاهزيتها بالتقلبات المناخية وكانت جهود متواصلة قامت بها أجهزة الجامعة اعتبارا من الأمس من أجل عودة الأوضاع داخل الحرم الجامعى إلى وضعها الطبيعى بعد الاحوال المناخيه التى تضرب مصر اعتبارا من الأمس.
رئيس جامعة القناة وفريق إدارة الأزمات يطمئنون على منشآت الحرم الجامعي
رئيس جامعة القناة وفريق إدارة الأزمات يطمئنون على منشآت الحرم الجامعي
رئيس جامعة القناة وفريق إدارة الأزمات يطمئنون على منشآت الحرم الجامعي
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