حادثة في المهبط.. سقوط دولاب عفش على عاملين في مطار القاهرة

إطمأن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، على الحالة الصحية لعاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بعد تعرضهما لحادث عمل على أرض المهبط، خلال موجة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ومتوقع استمرارها حتى السبت المقبل.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه أثناء تواجد عاملي الخدمات الأرضية على أرض المهبط، للقيام بمهامهم في ظل الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد على مدار ساعات اليوم الجمعة، تسببت الرياح الشديدة بمطا ر القاهرة فى سقوط أحد دواليب العفش، على "محمود مصطفى عويس"، و"كريم عنيمي" العاملين بقطاع التشغيل بالشركة.









وأضافت المصادر، إنه لحرص العاملين على ألا تتسبب الرياح فى ا صطدام أى من هذه الدواليب بالطائرة أثناء تقديم الخدمه لها، تسبب فى سقوط أحد هذه الدواليب على أحدهما وعندما حاول الأخر مساعدته سقط عليه هو الأخر، مما تسبب في ا صابة الأول بتمزق فى عضلات الظهر والأخير بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى.





وتابع المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حالة العاملين للاطمئنان على صحتهما وسلامتهما، وتقديم الدعم والشكر لهما على جهودهما المخلصة وحرصهما على العمل.



