حصيلة اليوم الثاني للطقس السيئ بالشرقية ..انهيار جزئي لـ 12 منزلا وتعليق الدراسة





ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان غرفة عمليات المحافظة استقبلت بلاغا يفيد تضرر عدد من المنازل بكفر العزازي بمركز أبوحماد.





وأضف المحافظ انه علي الفور انتقل الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ لمدينه ابو حماد يرافقه الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مدينه ابو حماد وتبين حدوث انهيار جزئي لعدد ١٢ منزلا بالطوب اللبن بكفر العزازي بمركز ابوحماد وحفاظا علي ارواح المواطنين تم اخلاء المنازل ونقل الأسر إلى دار مناسبات بنفس القرية.





شهدت العديد من قري ومراكز محافظة الشرقية منذ أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي معظم الأنحاء ،فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بكسح مياه الأمطار .

ووجه المحافظ محمد كمال الحجاجي وكيل وزاره التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل التي حدث بها انهيار جزئي بقرية العزازي وكذلك الاغطيه حفاظا علي ارواحهم، كما وجه فايزه عبد الرحمن وكيله وزاره التموين بسرعه توفير كافه الاحتياجات من سلع غذائية ومواد تموينية لتلك الاسر.





كما تم تفقد مستشفي ابو حماد المركزي للاطمئنان علي المرضي والتأكد من تواجد الأطباء واطقم التمريض والالتزام بمواعيد النوبتجيات بالمستشفي والاطمئنان علي توافر الادويه والمستلزمات الطبيه واستمرار تقديم الخدمات العلاجيه بالشكل اللائق للمرضي رغم الطقس السيئ.





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كما أعلن محافظ الشرقية تعليق الدراسة غدا السبت الموافق 14 / 3/ 2020 بجميع مدارس المحافظة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عبر شاشات الفيديو كونفرانس بتعليق الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الاحوال الجويه وحفاظا علي ارواح الطلاب.





ووجه محافظ الشرقيه رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع مديري المدارس ولجان الازمات والكوارث بالإدارات والمدارس بمراجعة حالة المباني المدرسية ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حفاظا علي ارواح ابنائنا الطلاب.





وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظه لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيره والتعامل معها فورا لحين إنتهاء موجه الطقس السيئ وعودة الحياه لطبيعتها.





وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر في ظل تلك الأجواء غير الطبيعيه وموجه الطقس السيئ والرياح المحملة بالرمال والاتربه وعدم التواجد اسفل التندات او ملامسة اعمده الكهرباء تفاديا لتعرضهم لأي أخطار.