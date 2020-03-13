AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصيلة اليوم الثاني للطقس السيئ بالشرقية ..انهيار جزئي لـ 12 منزلا وتعليق الدراسة

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:51 م
لليوم الثاني للطقس
لليوم الثاني للطقس السيئ بالشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
شهدت العديد من قري ومراكز محافظة الشرقية منذ أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي معظم الأنحاء ،فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بكسح مياه الأمطار .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان غرفة عمليات المحافظة استقبلت بلاغا يفيد تضرر عدد من المنازل بكفر العزازي بمركز أبوحماد.

وأضف المحافظ انه علي الفور انتقل الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ لمدينه ابو حماد يرافقه الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مدينه ابو حماد وتبين حدوث انهيار جزئي لعدد ١٢ منزلا بالطوب اللبن بكفر العزازي بمركز ابوحماد  وحفاظا علي ارواح المواطنين تم اخلاء المنازل ونقل الأسر إلى دار مناسبات بنفس القرية.

ووجه المحافظ محمد كمال الحجاجي وكيل وزاره التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل التي حدث بها انهيار جزئي بقرية العزازي وكذلك الاغطيه حفاظا علي ارواحهم،  كما وجه فايزه عبد الرحمن وكيله وزاره التموين بسرعه توفير كافه الاحتياجات من سلع غذائية ومواد تموينية لتلك الاسر.


كما تم تفقد مستشفي ابو حماد المركزي للاطمئنان علي المرضي والتأكد من تواجد الأطباء واطقم التمريض والالتزام بمواعيد النوبتجيات بالمستشفي  والاطمئنان علي توافر الادويه والمستلزمات الطبيه واستمرار تقديم الخدمات العلاجيه بالشكل اللائق للمرضي رغم الطقس السيئ.


إقرأ أيضا:

بسبب سوء الطقس.. تعليم الغربية تعلن غدا إجازة رسمية لطلاب المدارس


كما أعلن محافظ الشرقية تعليق الدراسة غدا السبت الموافق 14 / 3/ 2020 بجميع مدارس المحافظة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عبر شاشات الفيديو كونفرانس بتعليق الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الاحوال الجويه وحفاظا علي ارواح الطلاب.


ووجه محافظ الشرقيه رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع مديري المدارس ولجان الازمات والكوارث بالإدارات والمدارس بمراجعة حالة المباني المدرسية ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حفاظا علي ارواح ابنائنا الطلاب.


وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظه لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيره والتعامل معها فورا لحين إنتهاء موجه الطقس السيئ وعودة الحياه لطبيعتها.


وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر في ظل تلك الأجواء غير الطبيعيه وموجه الطقس السيئ والرياح المحملة بالرمال والاتربه وعدم التواجد اسفل التندات او ملامسة اعمده الكهرباء تفاديا لتعرضهم لأي أخطار.

حصيلة اليوم الثاني للطقس السيئ بالشرقية ..انهيار جزئي لـ 12 منزلا وتعليق الدراسة
حصيلة اليوم الثاني للطقس السيئ بالشرقية ..انهيار جزئي لـ 12 منزلا وتعليق الدراسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاستئناف الامتحانات غدا.. الدفع بسيارات لشفط المياه من مدارس البحيرة.. صور

محافظ البحيرة يشدد على رفع آثار الأمطار من المدارس ومحيطها لاستئناف الامتحانات غدا.. صور

عشان مانغرقش.. الشرقية تعلن استعداداتها لموجة التقلبات الجوية

بسبب سوء الطقس.. تعليم الغربية تعلن غدا إجازة رسمية لطلاب المدارس

لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدا السبت بجميع مدارس الشرقية

بسبب الرياح.. سقوط شجرة يؤدي لقطع المياه والكهرباء عن قرية بالشرقية

ترشيحاتنا

بمكياج ناعم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

أحمد العوضي يستعرض عضلاته في صالة الجيم.. صورة

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس

الأردن تعلن بشرى سارة عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية