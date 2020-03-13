AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: نقوم بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:26 م
فحص فيروس كورونا
فحص فيروس كورونا
Advertisements
حسام الفقي
أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ،ان الجامعة تقوم بفحص جيمع الطلاب في المدن الجامعية وداخل الحرم الجامعي ،مشيرا إلى القيام بفحص الطلاب بعد عودتهم من الاجازة الاسبوعية بالمدن الجامعية وتخصيص مشرف بكل دور لمتابعة الطلاب داخل المدينة والمطعم الخاص بها .


وأضاف سعود خلال تصريحاته لصدي البلد ان مصر اقل دولة في العالم بها الفيروس وتتغلب عليه بشكل مباشر مع وزارة الصحة ومتابعة الاحصائيات معها بشكل واضح ،وتقدم الجامعة خطة كاملة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة  من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر الموفدين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.


وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس أن بعد وفاة سيدة المنصورة بالفيروس ،بالفعل تقوم الجامعة بفحص  المشتبه اصابتهم بالفيروس وحسب تعليمات وزارة الصحة نقوم بفحص الطلاب الذين يعانون من درجات الحرارة المرتفعة وهي 38 درجة مئوية و الذي يتشابه مع اعراض البرد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا

اليوم.. جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا

جامعة عين شمس تواصل ندواتها في المدن الجامعية للتوعية بفيروس كورونا

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

أبرزها التعلم عن بعد .. جامعة عين شمس تعلن الحرب على كورونا بإجراءت استثنائية

حقيقة إصابة 3 حالات بـ فيروس كورونا في جامعة عين شمس.. موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر.. تعرف على الخطة الاحترازية بتجارة عين شمس بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بسبب الفضائح.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

عزمي مجاهد يكشف مصير الدوري المصري بشأن فيروس كورونا

هدية من الاهلي واللجنة الخماسية لـ الزمالك في أزمة لقاء القمة

موجز السوشيال ميديا..غرق منزل ميدو بسبب الأمطار.. احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. ماذا يحدث في الدقهلية؟

أول رد فعل للزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا