نائب رئيس جامعة عين شمس: نقوم بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا





وأضاف سعود خلال تصريحاته لصدي البلد ان مصر اقل دولة في العالم بها الفيروس وتتغلب عليه بشكل مباشر مع وزارة الصحة ومتابعة الاحصائيات معها بشكل واضح ،وتقدم الجامعة خطة كاملة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر الموفدين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.









وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس أن بعد وفاة سيدة المنصورة بالفيروس ،بالفعل تقوم الجامعة بفحص المشتبه اصابتهم بالفيروس وحسب تعليمات وزارة الصحة نقوم بفحص الطلاب الذين يعانون من درجات الحرارة المرتفعة وهي 38 درجة مئوية و الذي يتشابه مع اعراض البرد.



