جامعة حلوان فى أسبوع... ماجد نجم يستقبل نائب Saitama اليابانية.. اتحاد طلاب تمريض يوضح كيفية التعامل مع كورونا والوقاية منه.. وكليات الفنون تشارك بتجميل ميدان سيمون بوليفار

رئيس جامعة حلوان يستقبل نائب Saitama اليابانية





اتحاد طلاب تمريض حلوان يوضح كيفية التعامل مع كورونا والوقاية منه





جامعة حلوان تشارك فى تجميل ميدان سيمون بوليفار

















في إطار العلاقات الدولية الوطيدة بين مصر واليابان استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وبعض عمداء الكليات ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة، نائب رئيس جامعة Saitama اليابانية البروفيسير Seilichiro Nakabasyshi، و البروفيسير Makoto Nagasawa الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإنسانية، ويأتى هذا اللقاء توطيدا لأواصر التعاون المشترك بين مصر واليابان، وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وجامعة Saitama اليابانية.









بحث اللقاء سبل التعاون بين الجامعتين كما يناقش كيفية تمويل المشروعات والأبحاث، وتبادل الطلاب، و تقديم البرامج الصيفية ، وإدخال نظم تعليم النانو تكنولوجي بكليات جامعة حلوان ، و كذلك الشروع فى إنشاء قسم للغة اليابانية بكلية الآداب بالجامعة من خلال بروتوكول للتعاون مع الجانب الياباني.









وقدم ماجد نجم عرضًا عن جامعة حلوان وكلياتها ونشأتها ومساحتها وموقعها الجغرافي وتصنيفها المحلي والدولي، والشراكات بينها وبين سائر الجامعات العالمية والبرامج والتخصصات المتميزة التي تنفرد بها.









أبدى البروفيسير Makoto NAGASAWA سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان، ثم أفصح عن البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة في مجالات العلوم الإنسانية والآداب، والعلوم الفيزيائية، الاقتصاد والتجارة، التربية، الحقوق والقانون، كما أشار إلى تصنيفها المتميز دوليا، تلى ذلك عرضا قدمه البروفيسير Seilichiro Nakabasyshi عن استخدام النانو تكنولوجي في الوقاية من أمراض السرطان.









وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين مصر واليابان في المجالات العلميه المختلفة.









وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطيه أهمية التبادل الطلابى في البرامج المدرسة باللغة الإنجليزية، وكذلك التبادل في مجال الدراسات العليا، وتطبيق برامج النانو تكنولوجي في كليات الهندسة والصيدلة والعلوم، بجانب التعاون في مجال الدراسات البينية والثقافيه ومجالات الإعلام واللغة والآداب.













أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع إدارة الجامعة، قافلة طبية لتعليم الطلاب كيفية التعامل الصحيح مع مرض كورونا والوقاية منه.









بدأت القافلة بقيام متطوعين من طلاب كليتى الطب والتمريض بتوزيع بعض الأوراق المكتوب عليها طرق الحماية من انتشار الفيروس ومنها: "الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، واستخدام الكمامات الطبية، وسرعة الكشف الطبى فى حالة حدوث أى أعراض للإنفلونزا".









وقام اتحاد طلاب كلية التمريض بتعليم الطلاب الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والابتعاد عن الفيروسات والتعريف به.









وأوضحت ندى مصطفى، رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، أن القافلة الطبية والحملة بدأت منذ بداية ظهور الفيروس بالعالم، وتم تكثيفها مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالجامعة وظهور حالات للمرض بمصر.









كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الإثنين الماضي.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وأشار إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

















تفقد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د.خالد العنانى وزير السياحة والآثار ود.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعمال التجميل الفنى لجداريات طريق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، والتي قام بتنفيذها طلاب جامعة حلوان بإشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بامتداد الموكب المخصص لنقل المومياوات الملكية، الذى يمتد من مقرها الحالى إلى مقرها الجديد.





ورصدت عدسة صدى البلد مجهودات الطلاب فى تجميل جداريات ميدان سيمون بوليفار





وقالت مارينا مجدى احدى الطالبات القائمين على تجميل الجدار ان الامر بدأ عندما طلب د.خالد العنانى وزير السياحة و الاثار تجميل الجدران الخرسانية لطريق موكب نقل المومياوات الملكيه فبدأوا باختيار امهر طلبة كلية الفنون الجميلة و وقع الاختيار عليها لتكون من ضمن فريق العمل و كان هذا بمثابة مهمة كبيرة بالنسبة لها .









واوضحت ميار مصطفى احدى الطالبات ان العمل استغرق منهم ٦ ايام عمل متواصل و ان الدولة قامت بتوفير كل مايحتاجونه من خامات و ادوات و توفير جو مهيئ للعمل .









اكدت نوران نزيه احدى الطالبات ان العمل كان اكثر من ممتع و رائع و ان اكثر ما اسعدهم هو رؤية المكان مبهج بسبب عملهم و تزيينهم للجدران و اوضحت ان العقبات التى قابلتهم اثناء العمل كان الطقس السيئ من امطار و رياح شديده مما كان يسبب عزل للالوان فيضطرون لاعاده استخدام الألوان.





وتابعت رندا حسام احد الطالبات قائلة انها كانت اكثر من سعيده لخدمه الجمهور بتلوين الجدران الخرصانية لاستقبال موكب المومياوات و ان العمل استغرق ٦ ايام ليكون بهذا الشكل المشرف ولم تواجههم اى عقوبات الا الطقس السييء و الدولة ساعدت على تقديم مناخ قور و مناسب للعمل.









يذكر أن كليات جامعة حلوان الفنية تشارك بمجموعة من الأعمال الفنية للطلاب والاساتذة، لدعم نهضة الحركة الفنية فى الشارع المصرى لظهور مصر فى أبهى صورها أثناء مراسم نقل مومياوات ملوك مصر العظماء من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة.



