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برلمان

إنجاز جديد للحكومة.. عابد يرحب باعتماد تقرير مصر الثالث لحقوق الإنسان

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:57 م
علاء عابد رئيس لجنه
علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رحب النائب علاء عابد  رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باعتماد المجلس الدولي  لحقوق الإنسان تقرير الحكومة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لملفها.

وأكد عابد أن هذا الاعتماد وما تضمنه من إشادة دولية بملف مصر يعد إنجازا للدولة المصرية التي تعهدت بتنفيذه في السنوات الأربع القادمة، مؤكدا أن قبول مصر ٢٧٠ توصيات قبول كلي و٣١ توصية قبول جزئي يؤكد ان مصر عازمة على المضي قدما في تعزيز سجل حقوق وحرية المواطن المصرى.

وأضاف علاء عابد، أن قبول مصر هذا العدد من التوصيات يؤكد عزمها الجاد على تنفيذها في الفترة القادمة خاصة بعد قرار تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات تضم كل الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذها.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا يؤكد إصرار الحكومة على  دعم الحقوق العامة وإقامة علاقات راسخة مع المؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات المدنية والسياسية والسير قدما في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أن مصر قدمت للعالم حقيقة ما يجري على أرضها وردت على  كل المزاعم التي تدعي ان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان كما تم الرد على كل التوصيات التي قبلتها جزئيا، كما أعلنت مصر أسباب رفضها لعدد من التوصيات لمخالفتها الدستور و الشريعة الاسلامية أو مخالفتها الأعراف والتقاليد المصرية الثابتة.

وهنأ رئيس لجنة حقوق الإنسان، الحكومة بهذا الإنجاز كما هنأ الفريق المصري الذي عمل على إعداد التقرير الختامي، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تناقش هذا التقرير في اجتماعاتها القادمة لتعزيز دور البرلمان في مراقبة تنفيذ التوصيات.

ويذكر أن مصر قبلت  270 توصية  قبول كلي كما قبلت جزئيا 31 توصية في حين أعلنت أنه تم تنفيذ 24 توصية بالفعل، كما رفضت 15 توصية لأنها خاطئة  و30 توصية  لمخالفتها الدستور وتم رفض توصيتين ليس لهما علاقة بعمل المجلس ووصفتهما بأنها عـدائيتان.
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