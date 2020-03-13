أحدث ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش عبر إنستجرام





وظهر عمر كمال، رفقة المطرب حسن شاكوش ومجموعة من أصدقائهما، وعلق عمر كمال على الصورة "حبايبى".





ومن ناحية أخرى تردّدت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة.





وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبرى وعمرو ماندو.





من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".





وقال باسم عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما تردّد لا أساس له من الصحة وأن الصورة مجرد مقابلة فى مكان عام فقط لا غير.

نشر المطرب عمر كمال صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".