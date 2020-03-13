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شعب ملوش حل.. تعليق مثير لـ مصطفى بكري على ردود افعال المصريين تجاه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:54 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي مصطفى بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، إنه كما تشاهدون أن البلد فى حالة شلل تام بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس ولكن المسؤولين فى كافة المناطق والمحافظات لا يتوقفون عن متابعة الأحوال وحل المشاكل بقدر الإمكان.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عذرا أن المسألة أكبر من طاقة الوزارء والحكومة وأكبر من طاقة دولة وأكبر من طاقة مؤسسات بأكملها.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن الجهات الرئاسية والقوات المسلحة والمؤسسات الكبري والشرطة والوزارات المعنية جميعها تقف على قلب رجل واحد يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح مصطفى بكري، ان القطارات و المترو وجميع المواصلات أصبحت متوقفة بسبب كثرة المياه،  معبرا عن ذلك "الناس أصبحت تستخدم مراكب صغيرة فى الشوارع وفى المناطق كي تعبر من مكان لأخر..شعب ملوش حل".

وأشار إلى أن، شعب مصر العظيم يتأقلم على كافة الظروف التى تمر بها البلاد، موضحا أن الشعب المصري شعب محب للحياة وشعب قادر على أن يترك أحزانه جانبا ويتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

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