ما بين طقس 1994 و2020.. كيف استفادت الحكومة المصرية من أخطاء الماضي

ستة وعشرون عاما مرت على آخر مرة شهدت فيها مصر طقسا متقلبا، رياح وأمطار غزيرة هددت أرواح المصريين، والتي تكررت أمس الخميس ولكن بوجود فارق وهو اتخاذ الحكومة المصرية احتياطاتها التي حالت دون تكرار أزمة الطقس عام 1994.









شهدت مصر في عام 1994 طقسا متقلبا بسبب منخفض جوي متوسط القوة كان قادما من جنوب قارة أوروبا في الوقت نفسه الذي شهدت مصر وجود منخفض السودان الدافئ، لدرجة تحوله إلى كارثة طبيعية تسببت في وفاة العشرات، حيث تعرضت أغلب مدن ومحافظات مصر لكميات هائلة من الأمطار الغزيرة التي أصبحت سيولا أغرقت الكثير من المدن والقرى.









عاش أهل محافظة أسيوط في عام 1994 الجزء الأسوأ من هذه التقلبات الجوية، تحديدا قرية «درنكة» التي استيقظ أهلها فجرا على غرق منازلهم الطينية، حاولوا الفرار والنجاة ولكن لم تقتصر الكارثة على المياه فقط، فقد صاحب قوة المياه الشديدة طفو مواد بترولية على سطحها نتيجة كسر في إحدى مواسير البترول والتي اشتعلت على سطح المياه، فمن يطفو على السطح يموت حرقا ومن يغوص في المياه يموت غرقا، وراح ضحية هذه الكارثة الطبيعية أكثر من 1000 شخص.









استمرت الأمطار على مدار 3 أيام دمرت الأخضر واليابس، وتضررت منها الكثير من المحافظات كالدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، سوهاج، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه في محطات المترو مما أدى إلى إغلاقها حينها.









بين الماضي والحاضر، تتكرر الكوارث الطبيعية والتي لا يستطيع شخص منعها، ولكن باتخاذ الاحتياطات يمكن تحقيق أقل خسائر ممكنة، وهذا ما اتبعته الحكومة المصرية قبل وقت كاف من وصول عاصفة «التنين» الترابية إلى مصر، والتي تكونت نتيجة لقاء منخفض ليبيا الحار القادم من الصحراء، ومنخفض أوروبا البارد.









تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بسرعة، لموعد ومركز العاصفة جاءت دقيقة قبل موعد كاف من حدوثها، ورغم تعجب الجميع من كيفية قدومه رغم أن الطقس أصبح معتدلا الأسبوع الماضي، إلا أن الدولة اتخذت كل احتياطاتها إيمانا بمصداقية الهيئة، وحفاظا على أرواح المواطنين وتمثل ذلك في قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وكذلك قطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتم استثناء عدد من المصالح الحيوية في البلاد لمواجهة هذا الطقس.









الخوف على ابناء الوطن موظفين، عمال وطلبة كان الدافع أيضا لتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات في جميع محافظات مصر العربية، وتم استكمالها ، اليوم الجمعة، بإعلان أن غدا السبت إجازة رسمية للتعليم العالي.









خصصت الحكومة ارقاما للاتصال لطلب المساعدة، فضلا عن جهود غرفة العمليات التي كانت مسئولة عن متابعة كل ما يستجد، بالتنسيق مع وزارات التضامن، الكهرباء، الإسكان، الري، الداخلية، والصحة والنقل.









تم الدفع بمئات العربات على مستوى الجمهورية لسحب المياه، بجهود العمال المصريين الذين لم يبخلوا بجهودهم، كذلك تواجد المحافظين ورؤساء المدن معهم في الشوارع، حتى أن قطع الكهرباء والمياه جاء بطريقة منظمة في بعض الاماكن مثل شبرا والمطريةو غيرها.









أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود المصريين حكومة وشعبا، وقال في بيان رسمي: "لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية قدرتهم ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد".



