أكبر عملية نصب عقاري في مصر.. عبد المنعم السيد: الطقس السيئ كشف حقيقة مناطق التجمع

وصف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ما تتعرض له منطقة التجمع في القاهرة الجديدة بأنه أكبر عملية نصب عقاري في مصر لافتا إلى أن هذه المدينة الجديدة التي لم يتعدى عمرها 20 عاما لا تملتك بنية تحتية قادرة على استيعاب مياه الأمطار كما ان ضعف شبكة الصرف الصحي لا يتحمل الكثافة السكانية بالمدينة.





وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصربحات لـ صدى البلد، أن شارع التسعين في التجمع الخامس يصل فيه عمق مياه الأمطار إلى متر و1.5 متر فتغرق كل الأدوار الأرضية - البدروم - والمحال التجارية به.. منوها الى أن الشارع كان مخطط له أن يكون فيلات إلا أنه تم مخالفة التخطيط وتحول الى عمارات مرتفعة.





وتسائل السيد كيف يكون سعر متر الأرض السكني في التجمع الخامس 40 ألف جنيه سكني والتجاري بين 60 و100 ألف جنيه مقابل بنية تحتية سيئة لا تتحمل.





وأوضح أن شارع التسعين في التجمع الخامس به 17 عربية شفط مياه أمطار لم تنجح في احتواء الأزمة.



