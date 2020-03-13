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محافظات

سحب مليون ونصف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع الشرقية

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:54 م
سحب مليون ونصف متر
سحب مليون ونصف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن أعمال شفط مياة الأمطار مازالت مستمرة على قدم وساق  من الشوارع والميادين والتجمعات السكنية.


وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أن كمية مياه الأمطار المتساقطة تجاوزت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي حيث قدرت مياه الأمطار المتساقطة بما يقرب من ٥ ملايين متر مكعب خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.


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وأشار "فارس" إلى أن شركة مياه الشرقية تمكنت من سحب ما يقرب من ١.٥ مليون متر مكعب، علما بأن الطاقة اليومية العادية لا تزيد عن ٤٥٠ ألف متر مكعب يوميا وتم سحب الكميات المشار إليها من خلال ١٨٠ رافع صرف صحى تعمل ٢٤ ساعة لأقصى طاقة استيعابية لخطوط الطرد التي يصل طولها إلى أكثر من ٩ آلاف كم.

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