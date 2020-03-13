مصدر أمنى ينفي انقطاع الكهرباء عن بعض السجون.. ويؤكد: لم تتأثر بالحالة الجوية

















وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة وأن كافة السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد .