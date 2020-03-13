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حوادث

مصدر أمنى ينفي انقطاع الكهرباء عن بعض السجون.. ويؤكد: لم تتأثر بالحالة الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:11 م
السجون المصرية
السجون المصرية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى  "فيس بوك " بشأن إرتفاع منسوب المياه داخل بعض السجون وانقطاع التيار الكهربائى عنها .




وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة وأن كافة السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد .
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