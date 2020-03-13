مصدر أمنى ينفي انقطاع الكهرباء عن بعض السجون.. ويؤكد: لم تتأثر بالحالة الجوية

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " بشأن إرتفاع منسوب المياه داخل بعض السجون وانقطاع التيار الكهربائى عنها .اقرأ أيضا| ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئاقرأ أيضا| ضبط عنصريّ إخوان أشاعا أخبارا مغلوطة عن فيروس كورونااقرأ أيضا| قنوات الجماعة الإرهابية تروج شائعات عن وفاة سجينوأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة وأن كافة السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد .