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محافظات

أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:32 م
شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ، أن غرفة ادارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، رصدت انهيار 5 منازل ، نتيجة الامطار الغزيرة التى شهدتها وتم اخلاؤها بالكامل ، ولم يسفر ذلك سوى عن حالتى اصابة بكسور طفيفة وبسيطة ، وتم تقديم الاسعافات اللازمه لهما وحالتهما مستقره .


وأشار المحافظ إلى أنه تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ تم اجلاء ٨٠٠ مواطن بمنطقة " عفونه " بوادى النطرون ، نظرا لانخفاض المنطقة ، وذلك لضمان سلامتهم وامنهم ، حيث تم تسكينهم بعدد ٨٠ وحدة سكنية بالاسكان التابع للمحافظة ، حرصا على امنهم وسلامتهم وتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية ووسائل المعيشة .


وأوضح المحافظ فى بيان ان الخطوات الاستباقية التى قامت بها المحافظة كان لها دور كبير فى تخفيف حدة ومخاطر تلك الازمة والحفاظ على امن وسلامة وارواح المواطنين مشيدًا الجهود الكبيرة التى تمت فى القطاع الجنوبى للمحافظة تحت اشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ .

وقال اللواء آمنة ان المحافظة تعرضت خلال الــ ٢٤ ساعة الماضية الى كمية امطار غير مسبوقة لم تشهدها البحيرة من قبل ، حيث تم التعامل معها على الفور كما تم رفع معظم التراكمات من جميع المناطق من خلال استخدام اكثر من ٨٠٠ معده استطاعت تلك المعدات الحد من الاثار الناجمة عن تلك الموجه بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ( التنفيذية والقوات  المسلحة ومديرية الامن وشركات المياه والري والصرف الصحى والكهرباء ومديريات الخدمات والمشاركة المجتمعية ) .

واكد اللواء آمنه على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية على مدار ٢٤ ساعة وحتى مساء غدا السبت ، مشيرًا إلى استمرار انتشار جميع الوحدات بشوارع مدن وقرى المحافظة لحين الانتهاء من رفع كافة الاثار الناجمة عن عاصفة التنين.

أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور
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