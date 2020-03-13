بسبب الطقس السيئ.. مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء وحريق بمستشفى بالشرقية.. صور

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في بيان له عن إجمالي الخسائر التي وقعت في نطاق المحافظة نتيجة موجة الطقس السيئ التي بدأت منذ فجر أمس والتي من المتوقع أن تستمر حتي صباح الغد.

أشار المحافظ إلى أنه حتي الآن تم استقبال بلاغات من غرفة عمليات مديرية الصحة تفيد بوقوع 3 حالات وفاة نتيجة الصعق الكهربي الحالة الأولي للمواطن إ.ي.ا طبيب بيطري 30 سنة والمقيم بقرية العصائد مركز ديرب نجم نتيجة صعق كهربي داخل منزله، والحالة الثانية للمواطن م. ح. ع 31 سنة والمقيم بقرية الشبانات بمركز الزقازيق نتيجة صعق كهربي بعمود إنارة، أما الحالة الثالثة للمواطنة ث. ل. ت .ب 42 سنه والمقيمة بقرية ديرب السوق مركز ديرب نجم نتيجة صعق كهربي بعمود إنارة.





كما تم نقل المواطن ا.ر إ. 30 سنة من قرية أبو متنا بمركز ديرب نجم إلى العناية المركزة بمستشفى ديرب نجم المركزي لإصابته بصعق كهربي أثناء إصلاح عطل بمنزله أدي إلي زيادة سرعة ضربات القلب ومازال يتلقى العلاج داخل المستشفى.





فيما تلقت غرفة أزمات وكوارث ديوان عام محافظة الشرقية بلاغات عن انهيارات جزئية لعدد 39 منزلا بالأسقف والجدران موزعين كالآتي (2 بمركز الزقازيق و18بمركز أبو حماد في و2 أبو كبير و3 في مركز الحسينية و7 في مركز بلبيس و 6 في الجديدة مركز منيا القمح و منزل واحد في أولاد صقر ) ولا يوجد مصابين، وعلي الفور أعطي المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن السبعة بإخلاء المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والحريق وتم حصر الاسر ليكلف المحافظ وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب لإيواء المواطنين المتضررين كما تم فتح بعض الاستراحات الخاصة بالمحافظة.





وكلف المحافظ محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإقامة خيام كمعسكرات للإيواء داخل مراكز الشباب وتزويدها بالأغطية والفرش اللازم وتوزيع المواد الغذائيه الجافه علي المواطنين المتضررين.





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وفي مركز ومدينة بلبيس فقد أفادت غرفة العمليات الفرعية برئاسة المركز بنشوب حريق نتيجة ماس كهربائي في الدور الخامس بإحدى المستشفيات الخاصة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده بأقصى سرعة ليكلف المحافظ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالانتقال علي الفور إلى مكان الحادث حيث قام وكيل الوزارة بإخلاء العناية المركزة ووحدة حضانات الأطفال وإرسالهم إلي مستشفى بلبيس المركزي ونقل جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الي مخزن الأدوية بمديرية الصحة.