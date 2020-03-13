أمين مستقبل وطن بالمنيا يعلن موعد افتتاح مستشفى ملوي

أجرى النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، زيارة لمستشفى ملوى العام لمتابعة الإجراءات التي تتم الآن، بشأن التشغيل التجريبي للمستشفى، ووصول الأجهزة الطبية، والوقوف على كافة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.





وتفقد النائب أقسام الحروق والعناية المركزة، والحضانات، والمبنى الإدارى، ومبنى مدرسة التمريض الملحق بالمستشفى.





وأوضح "غلاب"، أن المستشفى مقامة على مساحة 28900 متر مربع وأن إجمالي عدد الأسرة بها يصل إلى 182 سريرا، مشيرا إلي أن أعمال تطوير وإنشاء مستشفى ملوى العام، بلغت 237 مليون جنيه.





وأكد أن حزب مستقبل وطن يعمل على كافة الملفات بشكل متوازى، وأن انشغال الحزب بجولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بملوى، لن تثنيه عن متابعته لأعمال المشروعات التي من شأنها توفير خدمة طبية مميزة لأهالي المنيا، موضحا أن الحزب سيقدم مزيدا من الدعم لمستشفى ملوى العام، وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها سرعة إنجاز أعمال التطوير، والافتتاح في أقرب وقت.





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