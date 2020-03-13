حصيلة عاصفة التنين بأسيوط.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة وحريق بمصنع السماد

بلغت حصيلة الخسائر في محافظة أسيوط إثر تعرضها لموجة من الطقس السيئ على مدار يومين، وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظة ونشوب حرائق بمصنع السماد العضوي وسيارة ومنزل بسبب سرعة الرياح.





مع بداية موجة الطقس السيئ، لقي سائق وتباع مصرعهما، في حريق سيارة نقل إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومقطورة على طريق الصحراوي الشرقي بأسيوط.





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بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث بين سيارة نقل محملة بالبصل بمقطورة "ي ب ص 1383"، وسيارة نقل محملة بالفوسفات رقم "1546 ي س أ" بمقطورة رقم 4971 ي ق ج"، وذلك على بعد 3 كيلو مترات من اتجاه محافظة المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي ، وتبين من المعاينة الأولية اشتعال وتفحم السيارة النقل المحملة بالبصل بالكامل.





وتسببت سرعة الرياح في مصرع شخصين، فيما أصيب آخر إثر سقوط بلكونة منزل بقرية درنكه الجديدة التابعة لمركز أسيوط.





ونتج عن الحادث مصرع "محمد رأفت سعيد"، 17 سنة، و"عمر محمد توفيق"، 7 سنوات، وإصابة "محمد أحمد محمد توفيق"، 15 سنة، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الإيمان وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج.





وفي قرية دكران بمركز أبوتيج، انهار سقف غرفة داخل منزل مبني بالطوب الأبيض، نتج عنها إصابة "سعيد بخيت عبد الدايم"، 45 سنة، و"كريمة عبد الدايم عبد الله"، 20 سنة، و"عماد عبد الدايم عبد الله"، 11 سنة، و"عبد السلام بخيت عبد الواحد"، 45 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، لتلقي العلاج.





وفي مركز ساحل سليم، تسببت سرعة الرياح في انقلاب توك توك نتج عنه إصابة كل من "محمد عبد الرحمن أحمد"، 12 سنة، و"مؤمن كامل رماح"، 16 سنة، و"فايو جمال خضر"، 18 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.





وفي مدينة أسيوط، اندلع حريق بمنزل بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط بنشوب حريق بمنزل ملك فرغلي محمد أحمد، بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

فيما سقط سلك كهرباء ضغط عالٍ على أحد المنازل بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط، مما تسبب في انهيار حوائط المنزل.





وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي غرب أسيوط يفيد بسقوط سلك ضغط عالٍ على منزل ملك "ممدوح. خ"، بمنطقة زرزارة غرب البلد بمدينة أسيوط، نتيجة سرعة الرياح، مما تسبب في انهيار حوائط بالمنزل دون وقوع خسائر بشرية.





وانتقل على الفور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، إلى موقع الحادث وتم إبلاغ الكهرباء لرفع خط الكهرباء.





وفي مركز القوصية، اندلع حريق محدود بمصنع السماد العضوي بقرية المنشاة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.