AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصيلة عاصفة التنين بأسيوط.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة وحريق بمصنع السماد

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:49 م
رفع آثار الامطار
رفع آثار الامطار من الشوارع بأسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

 بلغت حصيلة الخسائر في محافظة أسيوط إثر تعرضها لموجة من الطقس السيئ على مدار يومين، وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظة ونشوب حرائق بمصنع السماد العضوي وسيارة ومنزل بسبب سرعة الرياح.


مع بداية موجة الطقس السيئ، لقي سائق وتباع مصرعهما، في حريق سيارة نقل إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومقطورة على طريق الصحراوي الشرقي بأسيوط.


اقرأ أيضا:

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

انعقاد دائم لغرفة الأزمات والكوارث بأسيوط لمتابعة تداعيات الطقس.. صور

بسبب العاصفة الترابية.. غلق طرق أسيوط الصحراوية و"سوهاج - سفاجا"


 

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث بين سيارة نقل محملة بالبصل بمقطورة "ي ب ص 1383"، وسيارة نقل محملة بالفوسفات رقم "1546 ي س أ" بمقطورة رقم 4971 ي ق ج"، وذلك على بعد 3 كيلو مترات من اتجاه محافظة المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي ، وتبين من المعاينة الأولية اشتعال وتفحم السيارة النقل المحملة بالبصل بالكامل.


وتسببت سرعة الرياح في مصرع  شخصين، فيما أصيب آخر إثر سقوط بلكونة منزل بقرية درنكه الجديدة التابعة لمركز أسيوط.


ونتج عن الحادث مصرع "محمد رأفت سعيد"، 17 سنة، و"عمر محمد توفيق"، 7 سنوات، وإصابة "محمد أحمد محمد توفيق"، 15 سنة، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الإيمان وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج.


وفي قرية دكران بمركز أبوتيج، انهار سقف غرفة داخل منزل مبني بالطوب الأبيض، نتج عنها إصابة "سعيد بخيت عبد الدايم"، 45 سنة، و"كريمة عبد الدايم عبد الله"، 20 سنة، و"عماد عبد الدايم عبد الله"، 11 سنة، و"عبد السلام بخيت عبد الواحد"، 45 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، لتلقي العلاج.


وفي مركز ساحل سليم، تسببت سرعة الرياح في انقلاب توك توك نتج عنه إصابة كل من "محمد عبد الرحمن أحمد"، 12 سنة، و"مؤمن كامل رماح"، 16 سنة، و"فايو جمال خضر"، 18 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.


وفي مدينة أسيوط، اندلع حريق بمنزل بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

 

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط بنشوب حريق بمنزل ملك فرغلي محمد أحمد، بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 

فيما سقط سلك كهرباء ضغط عالٍ على أحد المنازل بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط، مما تسبب في انهيار حوائط المنزل.


وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي غرب أسيوط يفيد بسقوط سلك ضغط عالٍ على منزل ملك "ممدوح. خ"، بمنطقة زرزارة غرب البلد بمدينة أسيوط، نتيجة سرعة الرياح، مما تسبب في انهيار حوائط بالمنزل دون وقوع خسائر بشرية.


وانتقل على الفور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، إلى موقع الحادث وتم إبلاغ الكهرباء لرفع خط الكهرباء.


وفي مركز القوصية، اندلع حريق محدود بمصنع السماد العضوي بقرية المنشاة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في تسريب غاز داخل منزل بأسيوط

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في تسريب غاز داخل منزل بأسيوط

مصرع سائق وعامل في احتراق سيارة نقل بأسيوط

بسبب الرياح.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك بأسيوط

بسبب شدة الرياح .. مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار بلكونة بأسيوط

عاصفة التنين.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 فى حوادث طرق.. انهيارات بسيطة فى بعض الأماكن بسبب سقوط الأمطار.. وغلق 14 طريقا صحراويا على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

سيول الموت .. كيف قتلت المياه 8 أشخاص في زرايب 15 مايو

أول تعليق من كلوب بعد توقف الدوري بسبب كورونا.. ورسالة للمشجعين

أحمد العوضي يستعرض عضلاته في صالة الجيم.. صورة

بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. ماذا يحدث في الدقهلية؟

السيسي: المصريون حكومة وشعبا أثبتوا قدراتهم ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية