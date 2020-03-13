الوصل يحقق فوزًا صعبًا على حتا في الدوري الإماراتي





افتتح فابيو ليما التسجيل للوصل في الدقيقة 17، قبل أن يعادل البرازيلي صامويل النتيجة لحتا في الدقيقة 19، ليعود ليما بعدها ويحرز الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 21.





وفي الدقيقة 40 عادل عبدالله كاظم النتيجة لحتا، لكن ناصر محمود نور أبى أن يخرج فريقه الوصل متعادلًا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 54.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الوصل للنقطة 29 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي حتا عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

حقق فريق الوصل، فوزًا صعبًأ على نظيره نادي حتا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي"الدوري الإماراتي."