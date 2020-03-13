اغسلوا أيديكم وتجنبوا المصافحة.. نصائح رئيس وزراء إثيوبيا للوقاية من كورونا

وجه رئيس ورزاء اثيوبيا آبي أحمد نصائح للمواطنين، عقب الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقال آبي أحمد في تغريدة على تويتر "تم تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا في بلادنا.. أحث المجتمع على حماية أنفسهم وعائلاتهم باتباع هذه النصائح".





وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي "اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون.. إذا كان لديك أعراض الانفلونزا التزم المنزل".





وأضاف في تغريدة أخرى "لا تخرج أو تذهب إلى مكان مزدحم" ، ناصحا بتجنب المصافحة باليد.





وطالب آبي أحمد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا كانوا في مكان تجمع أو مزدحم، داعيا الاثيوبيين إلى الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم.





كانت السلطات في اثيوبيا أعلنت ، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



