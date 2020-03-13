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إدارة الأزمات: شبكة اتصالات مع المحافظات حرصا على سلامة المواطنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إنه يتم متابعة موقف سلامة المواطنين بعد تعرض مصر لموجة من الطقس السيئ من خلال شبكة اتصالات مع كافة المحافظات.


وأشار محمد عبد المقصود خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى أم سى" يمكن للمواطنين المتضررين من الطقس التواصل عبر رقم الشكاوى العام  "16528" إضافة إلى أرقام شركات المياه والصرف الصحى، الكهرباء، لافتا إلى أنه فور وصول أى شكوى يتم التعامل معها من خلال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والتى تضم ممثلا عن كل وزارة من الوزارات.


وأوضح، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات تضررا بسقوط الأمطار.


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ووجه عبد المقصود المواطنين بتوخى الحذر خلال الأيام الحالية حتى لا يتعرضوا لأضرار نتيجة تساقط الأمطار.

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