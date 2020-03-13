منقذو السيارات من الغرق في التجمع الخامس: نشعر بالسعادة لمساعدة الناس ولا ننتظر مقابلا.. فيديو

سادت الأمطار الغزيرة، جميع أنحاء البلاد أمس الخميس، وشهدت حالة من عدم التوقف، مما أثر على الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.





كانت منطقة التجمع الخامس، أكثر المناطق تأثرا بالأمطار بالمحلات التجارية والتجمعات السكانيه ككل سواء عمارات أو فيلات، واقتحمت المياه كل شئ، حتى أصبحت السيارات غارقة في الشارع بركابها، وهنا ظهر الدور الذي قام به شباب التجمع الخامس أصحاب السيارات الجيب ذات الدفع الرباعي، وكونوا فريقا من ١٠ سيارات لإنقاذ أي شخص غارق بسيارته.









قال عمرو منصور، أحد الشباب المتطوعين في تصريح لـ "صدى البلد" إنه لا يستطيع وصف مدى سعادته بردود أفعال الناس، وأن الكل يشكره و يدعي له بكل خير، مضيفا أن أفضل لحظة بالنسبة له عندما ينقذ أسرة بأكملها ويرى السعادة على وجوه الأطفال بعد الذعر، مضيفا أنه تلقى شكر من جميع أنحاء الجمهورية وخارجها حتى وصل الأمر إلى أن تلقيت اتصالات من مصريين مقيمين في دبي، والبحرين، والعراق، وتونس ليشكروني على ما أفعل، مضيفا: "مش حاسس اننا نستاهل كل الشكر دة انا بساعد أهلي وناسي".









وقال حسيني صاحب فكرة مساعدة السيارات الغارقة، إنه جاءت له تلك الفكرة منذ 3 سنوات عندما كان يجد أي سيارة أو أتوبيس غارقا في المطر فيقوم بإنقاذه بنفسه بسيارته الجيب ذات الدفع الرباعي.









واقترح على أصدقائه و جيرانه، تكوين فريق متخصص في إنقاذ المواطنين وقت السيول والأمطار الغزيرة، موضحا أنه سعيد للغاية بردود الأفعال سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع او عن طريق المكالمات و والرسائل المليئة بالشكر لهم من اشخاص لا يعرفوهم شخصيا ، فهذا يهون عليه تعب اليوم.