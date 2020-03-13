ماذا يحدث للعين عند التعرض للأتربة ؟

العين واحدة من أعضاء الجسم التي تتأثر بشكل مباشر بعوامل الجو والأتربة، ولا سيما في الفترة الحالية وما تشهده البلاد من عواصف وطقس سيئ، فعند تعرض العين إلى ذلك الهواء الملوث بالأتربة والغبار فإنها تصاب وتحتاج للعلاج والرعاية، وتعرف خلال السطور التالية على تأثير الغبار على صحة العين وكيفية الوقاية منه من خلال موقع «allaboutvision».





وتعد من أبرز أضرار الغبار على صحة العين هي إصابتها بـ التهاب الملتحمة التحسسي، وهو نتيجة تعرض العين للهواء الملوث، والذي يؤدي إلى إصابة العين بالتورم والاحمرار وإفرازات، كما انه يلجأ الشخص للحكة ولا يستطيع النظر إلى الضوء حتى لو كانت خافت.

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كيفية الحفاظ على صحة العين؟

- إذا اضطررت للخروج من المنزل في الشمس فيجب ارتداء نظارة شمسية.

- غسل العينين باستمرار بالماء الفاتر.

- وبعد العودة إلى المنزل عمل كمادات مياه بالماء الفاتر.

- البعد عن استخدام الهاتف المحمول والكمبيوتر.

- استخدام القطرة المرطبة قبل النزول وبعد العودة.