محافظ الوادي الجديد يوجه بحل مشاكل شباب باريس

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاء جماهيريا مع المواطنين بمسجد مركز الشباب بمدينة باريس، للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها.

ووافق المحافظ على الفور بدفع سيارة مياه وحصه خبز لتلبيه احتياجات قريه عدن، كما استعرض جهود الدوله بمختلف القطاعات في مجابهه الكوارث والأزمات وما ينتج عنها، بالتزامن مع تعرض المحافظه لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجويه نتج عنها بعض المشكلات تم حل معظمها بشكل سريع.

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ووجه الزملوط، بدراسة تخفيض قيمه إيجار الفدان المؤجر من صندوق استصلاح الأراضي للتشجيع على التحول إلى الرى الحديث بدلا الرى بالغمر، مؤكدا تحمل المحافظه ٥٠ ٪ من قيمه التكلفة.

وكلف مركز باريس بعرض دراسة تكلفه مشروع ظهير زراعي للشباب ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات للحصول على قرض البنك الزراعي أو صندوق الأراضي بعد توفير الضمانات اللازمه.

كما كلف بتشكيل لجنة مع الاستعانة باستشاري من جامعة أسيوط للمرور على أعمال رصف الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي حال عدم مطابقتها يتم إلزام الشركة المنفذة بإعادة الأعمال.