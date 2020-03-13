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اقتصاد

هدى الملاح: تعديلات قانون المنازعات الضريبية تدعم المتعثرين وتنهض بالاقتصاد الوطني

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أعربت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، عن سعادتها بشأن  التعديلات التي لحقت بقانون المنازعات الضريبية الذي يتضمن إعفاء الممول من 30% من غرامة التأخير ويعتبر ذات أهمية كبيرة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى ان الضرائب هي العمود الفقري وصاحبة أهم الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة. 


وأضافت هدي الملاح، خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن تعديل القانون سيكون له عائد وفائدة كبيرة على الاستثمار من جانب أصحاب المصانع المُغلقة وتشغيل العمالة والحد من البطالة وزيادة الإنتاج وعرضها بشكل سيأدي إلى انخفاض الأسعار والنهوض بالاقتصاد.


وأردفت خبيرة الإقتصاد، إن تعديل القانون يصب في مصلحة الممولين المُتعثرين ماديًا لأن الممول إذا وجد إنخفاض في  قيمة الضرائب سوف يكون له حافز على السداد وبهذا تعم المصلحة على خزينة الدولة بزيادة إيرادتها.

 
وشددت هدي الملاح، على ضرورة إزالة جميع المعوقات من جانب الدولة أمام الممولين وإتاحة الفرصة للشباب وتيسير التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والتي تعتبر إعتماد الاقتصاد الوطني وتتكيئ عليها المشروعات الكبيرة.


يذكر أن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال أصدر تعديلات جديدة على  قانون إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على الدخل، قبل أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي.


أبرز التعديلات على قانون إنهاء المنازعات الضريبية.


* إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة.

* استمرار اللجان المُشكلة للنظر في الطلبات التى لم يُفصل فيها

* الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونيو 2020


* إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل
* يُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطا

* فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق.

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