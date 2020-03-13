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فن

عيني عينك.. إسرائيل تواصل السطو على تراثنا الغنائي

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:54 م
اسرائيل تواصل السطو
اسرائيل تواصل السطو على تراثنا الغنائي
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سعيد فراج
نشر حساب إسرائيل بالعربية، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، تغريدة احتوت على مقطع فيديو لمغنيين إسرائيليين ظهرا يغنيان أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الشهيرة "سواح"، لتواصل إسرائيل بذلك عملية السطو على الأعمال الفنية العربية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة. 

وعلق، حساب إسرائيل بالعربية، على الفيديو كتابة: "المطربان الإسرائيليان زيف يحزقيل ونسرين قدري يغنيان أغنية "سواح" للعندليب الأسمر المطرب المصري عبد الحليم حافظ". 

وتستكمل إسرائيل انتهاكاتها الممهنجة في شتى الإتجاهات، بالسطو على الأعمال الفنية التراثية، لتضيف في أرشيفها انتهاكًا جديدًا للحقوق بصفة عامة، وحقوق الملكية بصفة خاصة.
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