عيني عينك.. إسرائيل تواصل السطو على تراثنا الغنائي

نشر حساب إسرائيل بالعربية، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، تغريدة احتوت على مقطع فيديو لمغنيين إسرائيليين ظهرا يغنيان أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الشهيرة "سواح"، لتواصل إسرائيل بذلك عملية السطو على الأعمال الفنية العربية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة.





وعلق، حساب إسرائيل بالعربية، على الفيديو كتابة: " المطربان الإسرائيليان زيف يحزقيل ونسرين قدري يغنيان أغنية "سواح" للعندليب الأسمر المطرب المصري عبد الحليم حافظ".



