بعد ضحايا عاصفة التنين.. أنقذ روح إنسان بـ 6 خطوات عند التعرض لصعق كهربائي

راح الكثير من الضحايا نتيجة الصعق الكهربائي وملامستهم لأحد أعمدة الإنارة في الكثير من المحافظات، وذلك لهطول الأمطار وتغييرات الجو التي تتعرض لها البلاد، ووجود عاصفة التنين





وكشف موقع «allaboutvision» عن الخطوات التي يجب اتباعها لإنقاذ شخص تعرض لماس كهربائي.









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خطوات الإسعافات الأولية عند التعرض لماس كهربائي:







- فصل التيار الكهربائي عن المكان بالكامل.





- وضع الشخص في مكان جاف بالكامل.





- استخدم العصا الخشبية عند التعامل مع الشخص المعرض للماس الكهربائي.





- قم بفحص الشخص من جهة التنفس من الفم والأنف للتأكد من أنه على قيد الحياة.





- التأكد من نبض القلب عن طريق شرايين الرقبة.





- قوم بتمرين الضغط على القلب للإنعاش.



