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برلمان

صوت الشعب: السيسي يشعر بنبض رجل الشارع البسيط

السبت 14/مارس/2020 - 06:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
وجة المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب التحية الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اشادتة بالشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية في تعاملة الجيد في أزمة الاضطرابات الجوية التي ضربت البلاد. مشيرا إلى إن توجيه قائد وزعيم مصر الشكر للشعب الذي وصفة بالمعدن الأصيل وروح التلاحم وسام على صدورنا ويؤكد إن السيسي يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل امالة وآلامة.

أضاف البراوي في تصريحات صحفية له : إن حالة التناغم  التي ظهرت في شوارع وميادين مصر بين الحكومة والشعب ضربت أروع الأمثلة الإنسانية الوطنية في روح التعاون بين المسئول والمواطن. 

أوضح البراوي إن قرار الحكومة بمنح اجازة في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات الدولة قرار صائب وسليم حتى يتمكن العمال من التعامل بجدية وقوة مع أزمة الطبيعية دون وجود أي عوائق.

 أشار رئيس الحزب إلى ان هذه الأزمة كشفت ان لدينا إدارة أزمات فعالة وتخطيط سليم لمواجهة أي مشاكل على أرض الوطن. قال البراوي لقد توقفت كثيرا عند قيام عدد كبير من المواطنين بمساعدة كبار السن والسيدات وتوفير سيارات لهم لتوصيلهم إلى منازلهم في جو يسودة المودة والمحبة وهذا هو معدن الشعب المصري الأصيل الذي يظهر وقت الشدائد.

كما أشاد البراوي بفتح مراكز الشباب والأندية والمدارس لاستضافة العالقين بالإضافة إلى ان وزارة التضامن الاجتماعي لعبت دور هام في جمع المتشردين من الشوارع ووفرت لهم أماكن للإقامة
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