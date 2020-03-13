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رياضة

الإسماعيلي والرجاء.. السلحدار يتحدث عن الدعم الجماهيري وتأثير الغيابات

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن الجماهير أعطت اللاعبين دافع وحافز كبير على تقديم أفضل ما لديهم وذلك بعدما حرصت على تشجيعهم ومؤازرتهم فى المران وتوديعهم قبل السفر للمغرب ، مشيرا إلى أن مشهد الدعم الجماهيرى اعاده بالزمن لأكثر من 25 عاما حينما كان لاعبا.

ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء بعد غد الأحد ، فى إياب دور الــ4 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف السلحدار: ”نتطلع لفصل النتائج السلبية بمسابقة الدورى عن البطولة العربية واللاعبون يعلمون ذلك جيدا ونعد الجميع بأننا سنقاتل فى الملعب لحصد بطاقة التأهل لنهائى البطولة العربية”.

وواصل مدرب الإسماعيلى: ”بالتأكيد سنفقد جهود ثلاثى من العناصر الأساسية وهم باهر المحمدى وفخر الدين بن يوسف بجانب أحمد أيمن ،لكننا نثق كل الثقة فى البدلاء لتعويض تلك الغيابات وعمل الإضافة المنتظرة”.

واختتم حديثه: ”نعلم كل صغيرة وكبيرة عن الرجاء ،وعلينا أن نكون فى كامل تركيزنا أمام هذا الفريق الذى يضم نجوم فى كل الخطوط ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لإسعاد جماهير الكرة المصرية”.
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