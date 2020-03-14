برلماني: رئيس الحكومة قام بجهود كبيرة لاحتواء أزمة الطقس السيئ

أشاد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في مواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، لافتًا إلي أنها "كبيرة" في ظل البنية التحتية المتاحة.





وأكد "الفقي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن رئيس الحكومة يتابع ازمة الأحوال الجوية بنفسه ، من خلال غرفة عمليات ، توضح الاحوال الجوية لكل محافظة؛ لاحتواء أزمة الطقس السيئ ، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي.





يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ، أمس الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.





وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلقت قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.



