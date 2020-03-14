AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: رئيس الحكومة قام بجهود كبيرة لاحتواء أزمة الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 05:01 ص
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
حسن رضوان
أشاد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في مواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، لافتًا إلي أنها "كبيرة" في ظل البنية التحتية المتاحة.

وأكد "الفقي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن رئيس الحكومة يتابع ازمة الأحوال الجوية بنفسه، من خلال غرفة عمليات، توضح الاحوال الجوية لكل محافظة؛ لاحتواء أزمة الطقس السيئ، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي.

يأتى ذلك بعد أن  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها. 

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلقت قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال، تفاديا لحدوث أى مكروه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

رئيس الوزراء من غرفة عمليات الحكومة: تأثير التغيرات المناخية بدأ يظهر

رئيس الوزراء عن تعامل الحكومة مع أزمة الأمطار: مسئولون وعمال لم يغادروا الشوارع منذ الأمس

وزارة الاتصالات تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون

مجلس الوزراء للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع

محافظ مطروح: لم نتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر بسبب الأمطار.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية

حميد الشاعري هريني مبكبكة.. مصطفي قمر: تامر حسني وحماقي اخواتي

أردوغان يكافئ الإرهابيين.. تركيا تمنح الجنسية لزوجة إخواني مصري.. تفاصيل

أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والمملكة تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

بعد أنباء عن إصابته بالفيروس.. ترامب يكشف سبب عدم إجراء فحص كورونا

دعاء النبي حين يشتد الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعقيم رباني.. شاهد الأمطار تغسل الكعبة وصحن الطواف.. فيديو

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم