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برلمان

لاستغلال مياه الأمطار.. خطة النواب تطالب بطرح أفكار خارج الصندوق

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
الامطار
الامطار
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حسن رضوان
طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بضرورة طرح أفكار خارج الصندوق، وذلك من خلال استغلال كل نقطة من مياه الأمطار الغزيرة في ري الأراضي الزراعية من خلال مجاري مخصصة لاستقبال هذه الأمطار وتوزيعها علي الأراضي الزراعية.

وشدد "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي ضرورة تأمين أعمدة الانارة لضمان عدم وجود أي حالات اصابة بالصعق الكهربائي، لافتًا الي ان الحكونة تعاملت مع الازمة بشكل جيد ولكن تحتاج الي وضع خطط أستراتجية للاستفادة من مياة الامطار في ظل وجود فقر مائي بمصر وعليها أن تستغل كل فرصة  تهطل فيها الامطار للاستفادة منها.

يأتى ذلك بعد أن  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها. 

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلقت قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال، تفاديا لحدوث أى مكروه.
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