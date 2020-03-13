خبير اقتصادي: الدولة والشعب ضربا أروع الأمثال في موجة الطقس السيئ

أشاد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق والخبير الاقتصادي، بموقف الدولة المتميز في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، مؤكدا أن مصر تمتع بقيادة سياسية حكيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال المستشار عمرو عبد الرازق، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم، الجمعة، أن كل مؤسسات الدولة تناغمت فيما بينها بشكل رائع وحاسم وحازم في مواجة موجة طقس لم تشهدها البلاد منذ عقود، لافتا إلى أن الحكومة تعاملت بكل شفافية ومصداقية بخصوص الأزمة.



