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مرأة

ضعيه قبل النوم.. ماسك الترطيب لبشرة كالأطفال

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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رشا عوني
تحرص الفتيات على العناية ببشرتهن والحصول على بشرة ناعمة نضرة مثل الأطفال، وهي بالطبع تحتاج إلى روتين يومي للعناية بها وتنظيفها. 

ونصح موقع "جلو بينك"، المعني بجمال المرأة، بوصفة طبيعية منزلية، تساعد على ترطيب البشرة الجافة، وتنعيمها، خاصة في ظل تقلب حالة الطقس. 

اخلطي ملعقة من العسل الأبيض، مع ملعقة كبيرة من الزبادي، ونصف ملعقة من زيت الزيتون، وقلبي الخليط جيدا؛ حتى تحصلي على عجينة متجانسة. 

اغسلي وجهك، وضعي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة نصف ساعة قبل النوم، ثم اشطفي وجهك، ثم بللي قطنة نظيفة بماء الورد، ومرريها على بشرتك.
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