ضعيه قبل النوم.. ماسك الترطيب لبشرة كالأطفال





ونصح موقع "جلو بينك" ، المعني بجمال المرأة ، بوصفة طبيعية منزلية ، تساعد على ترطيب البشرة الجافة ، وتنعيمها، خاصة في ظل تقلب حالة الطقس.





اخلطي ملعقة من العسل الأبيض ، مع ملعقة كبيرة من الزبادي ، ونصف ملعقة من زيت الزيتون، وقلبي الخليط جيدا؛ حتى تحصلي على عجينة متجانسة.





اغسلي وجهك ، وضعي الماسك على بشرتك ، واتركيه لمدة نصف ساعة قبل النوم ، ثم اشطفي وجهك، ثم بللي قطنة نظيفة بماء الورد ، ومرريها على بشرتك.

تحرص الفتيات على العناية ببشرتهن والحصول على بشرة ناعمة نضرة مثل الأطفال، وهي بالطبع تحتاج إلى روتين يومي للعناية بها وتنظيفها.