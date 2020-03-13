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تعليم

بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:30 م
تعقيم جامعة الازهر
تعقيم جامعة الازهر
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قســـم التعليــم
شهدت كافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، عمليات رش وتعقيم لجميع المدرجات والمعامل والمكاتب وجميع أماكن التجمعات.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان رسمي لها، أن عمليات الرش والتعقيم تتم بمتابعة على مدار الساعة من خلال وحدة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وجميع عمداء الكليات.



وكان قد قرر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط ،إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

وأكد البيان أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
بالصور.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير مدرجات ومباني جامعة الأزهر
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