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محافظات

تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:47 م
تطهير دور العبادة
تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا
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منصور ابوالعلمين

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى اليوم الجمعة، إطلاق حملة لتطهير المساجد ودور العبادة والأماكن الحيوية بكل مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة بدأت أعمال التطهير بالمجمع الإسلامي الكبير، ومسجد ناصر بالخارجة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفيروسات الأنفلونزا الموسمية المعروفة.

وأكد محروس، في تصريحات صحفية، أن عمليات التطهير تأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

ولفت إلى أن الحملة تستهدف الأماكن العامة والحيوية والتجمعات البشرية ذات الكثافة العالية، والتي تشمل المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والمساجد الأهلية الصغيرة، حيث يتم تطهيرها قبل وبعد الصلاة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمصالح الحكومية والفنادق ودور العبادة على كيفية التطهير بشكل علمي وسليم.

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تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا
تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا
تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا
تطهير دور العبادة في الوادي الجديد لمواجهة كورونا
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