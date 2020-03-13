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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال رفع تراكمات المياه بالقرى والشوارع بمركز طامية.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من القرى والشوارع بمركز ومدينة طامية، للوقوف على آخر تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد حالة الطرق بقريتي قصر رشوان وعزبة الأصفر، وكذلك أعمال رفع تراكمات المياه من الشوارع والميادين بالمركز.

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وأكد استمرار رفع تراكمات المياه والعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.  

وأضاف المتحدث باسم محافظة "الفيوم" أن المحافظ شدد خلال الجولة على الحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وحلها فورًا.
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