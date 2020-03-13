عميد إعلام الأزهر يدعم طلاب حملة out of mood ويشيد بجهودهم

أشاد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر بطلاب حملة out of mood، معلنا دعمه لهم وللفكرة ولخطوات تنفيذ حملتهم التي تهدف للتوعية بمرض الاكتئاب وأعراضه، ويأتي ذلك ضمن مشروع التخرج.





وأوضح أحمد الغرباوي، أحد طلاب مشروع out of mood أن الهدف من المشروع توعية الناس بمرض الاكتئاب وحالاته وكل ما يخصه، مشيرا إلى أن المشروع يحاول تقديم نوع من الاختبارات النفسية بحيث يعرض المريض لهذه الاختيارات ويتم تحديد الحالة وتشخيصه من خلال ذلك ووضع برنامج للعلاج.





وقال إن المشروع يقدم المشورة لكل شخص مريض بالاكتئاب أو بيتعامل مع شخص مريض بهذه الأعراض، مضيفا أنهم يحاولون رفع مستوى الوعي لدى الشارع المصري بخطورة الاضطرابات النفسية وأنه كالاكتئاب وعلى نفس درجة خطورة الأمراض العضوية كالسرطان بل في بعض الأحيان أشد خطورةً.





وأشار إلى أن الفكرة تدعم الوقوف بجانب كل من يمتلك مشكلة ويحتاج لمن يسمعه ويسانده ويطمئن لوجود أشخاص هدفهم الأسمى مساعدته، وأنه يستحق الحياة وكيفية التعامل معها بالضغوطات التي نقابلها وإن زادت أحيانا، بالإضافة لتشخيص الحالات ووضع برامج العلاج من قبل متخصصين وباحثين في مجال العلاج النفسي، وذلك بشكل مجاني 100 %، تحت شعار «عشانك أنا موجود» ويتم التعامل مع الشعار على أنه واقع حقيقي.





وأضاف أن الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا بين البشر، سواء كانت أمراض نفسية أم جسدية، وهو ثاني أخطر مرض بعد السرطان، ويؤثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذا المرض، الاستمرار بممارسة حياتهم الطبيعية، فالاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة.





وأكد أنه يجب توعية أكبر عدد ممكن من الناس ومشاركتهم آلامهم ومساعدتهم وتحقيق دور إيجابي في المجتمع وإن واجه أي أحد أعراض اكتئاب يعرف أن هناك من يتواجد لأجله، لافتا إلي أنهم أرادوا المساهمة في معالجة الأشخاص علاج نفسي من خلال متخصصين نفسيين مسئولين عن الرد على الأشخاص المصابين الذين يتواصلون مع الصفحة الخاصة بالحملة، وبالفعل هناك فريق يعمل مع الحملة علي برنامج علاجي نفسي، مضيفا أن هدفهم العمل بشكل واقعي علي أرض الواقع.



