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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد محمية الغابة وتطمئن على رجال الأمن بها عقب هطول الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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صدى البلد
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية، اليوم، بمحمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع، في محافظة القاهرة؛ للوقوف على الأوضاع البيئية بها عقب الاحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها جمهورية مصر العربية، أمس، والاطمئنان على رجال الأمن المسئولين عن تأمينها، حيث رافقها الدكتورة شيماء طه مديرة المحمية، والعاملين بها.

وأوضحت فؤاد أنه تم رصد تراكم مياه الأمطار أمام البوابة الجنوبية للمحمية و جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها  بالاضافة الى سقوط 8 أعمدة إنارة بطريق القطامية السخنة القديم، على سور المحمية؛ مما تسبب فى حدوث كسر بالسور، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.

وأكدت فؤاد أن الوضع أمن بالمحمية والأضرار الموجودة محدودة ولم تمس طبيعة المحمية و تكوينها البيولوجى، مشيرة الى استمرار غلق كافة المحميات الطبيعية؛ منعا لحدوث أي أضرار بشرية، وذلك بالتنسيق مع مراكز ادارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات، تبعا لخطة المواجهة، علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات والرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية، تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار  رفع  حالة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية و ذلك بالتنسيق على مدار اليوم مع مديري الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية والادارات المعنية بالوزارة لرفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف وإبلاغ غرفة العمليات المركزية. 

وتنصح وزارة البيئة ، المواطنين، كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة، أى شكاوى خاصة بالمواطنين، متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808، أو التواصل عبر الواتس اب على الرقم 01222693333 .

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .
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