عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: ملحمة الدولة.. رسائل الفخر من قلب الأزمة

كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية مقالا هاما تحت عنوان ملحمة الدولة، رسائل الفخر من قلب الأزمة الدولة والشعب في مواجهة التحديات.





وقال "توفيق" في مقاله، منذ اللحظة الأولى التي اتخذت فيها الدولة قرار الإجازة للعاملين في القطاع الخاص والحكومي وطالبت المواطنين بعدم النزول الشوارع وإفساح المجال أمام أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، أدركت أن هناك دولة جديدة تتعامل مع الأمور بحرفية ومهنية واستباقية ومعلومات وتقدير موقف سليم وصحيج.





وأضاف توفيق في مقاله: "شهادة أمام الله أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا سطرت ملحمة فريدة في مواجهة ظروف جوية لم يعتد عليها المصريون، وكما يتفتن البعض في مهاجمة الحكومة باستمرار ودون أسباب، فانه يجب ، رفع القبعة للدولة المصرية على نجاحها في مواجهة تداعيات الطقس السيئ".





وتابع: "الرئيس السيسي أعرب عن فخره بمعدن الشعب المصري الأصيل، الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية وفدائية وترابط تقول بوضوح أننا سويا يدا بيد أقوى من أي تحديات".





وأضاف: " كلمات الرئيس عبد الفتاح السیسی بشأن التعامل مع تحد شديد القسوة تجلت فيها روح إنكار الذات والعطاء وروح الفريق الواحد ، و في مواجهة ظروف قاسية وصعبة، إلا أننا نجحنا معا في إبراز وإظهار المعدن النفيس للشعب المصري العظيم قيادة وشعيا وحكومة".



