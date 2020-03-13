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ديني

الأوقاف تحيل إماما وخطيبا للتحقيق لإطالة خطبة الجمعة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وقف إبراهيم محمد المغربي عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد أبو حطب مدير أوقاف بني سويف، ورئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع بشأن مخالفة إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة شكلًا ومضمونا.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب.

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن خطيب بنى سويف خالف المنهج والتعليمات الدعوية للوزارة وغير موضوع الخطبة وأطال وقتها عن ربع ساعة فى ظل الطقس السيئ، ومنع التزاحم، واسترسل فيما يخالف منهج الوزارة الدعوي.

ووجهت "الأوقاف" خطبائها مسبقا بقصر خطبة الجمعة على ربع ساعة ثلثيها للحديث عن الشهداء والباقي عن النظافة، وأوصت بالصلاة فى ساحات المساجد وعدم التزاحم، كما أوصت الأئمة بتوجيه المصلين بعدم التقبيل والتعانق وتقليل الاختلاط.
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