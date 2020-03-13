القباج لـ صدى البلد: تأمين أهالي الزرايب وتوفير أماكن بديلة هدف الحكومة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها قامت بزيارة منطقة الزرايب بمنطقة ١٥ مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس السيئ الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن، بناء على توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت القباج في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزراء، وتواصلت مع عدد من الوزراء المعنيين قبل توجهها للمنطقة من أجل إيجاد حلول لمشاكل المنطقة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.





وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحكومة تسعى لتأمين المواطنين والحفاظ على حياتهم، كما أنها تسعى لتوفير أماكن بديلة وآمنة لهم، فضلا عن إتاحة أماكن لتشغيل الزرايب على أحدث ما يكون، حيث سيتم توفير أماكن محدثة بشكل صحى سليم وبيئى مستدام، حتى وإن كان هناك مسافة بين محل السكن والتشغيل.





وأوضحت القباج، أن منطقة الزرايب جغرافيا يصعب تطويرها، نظرا للتقلبات المناخية والجغرافية الأمر الذى لن يسمح بالتطوير، مشددة على أن المجتمع المدنى سيلعب دورا كبيرا فى تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة مع الأهالى.