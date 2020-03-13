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برلمان

بعد خفض سعر النفط.. خطة البرلمان تكشف عن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:04 م
فاكهة وخضروات -
فاكهة وخضروات - أرشفية
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حسن رضوان
قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع سعر النفط لـ 7% عالميًا سيساهم في زيادة دعم المحروقات، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض لن يستمر لفترة كبيرة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية ولكن سيعود بالنفع على مصر بشكل مؤقت.

وأوضح "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعد تطبيق سياسة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر من جانب مجلس الوزراء أصبح كل انخفاض عالمي للنفط بمثابة بشرى سارة للمصريين في خفض أسعار المواد البترولية بشكل مؤقت.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا الانخفاض يعود بالنفع علي مصر من خلال تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات فضلا عن انخفاض تعرفة المواصلات، لافتًا أن الموازنة الجديدة ستتضمن هذا الأمر.

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يأتى ذلك بعد أن تراجع خام برنت 7% اليوم بعد أن فرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب قيودا على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا في إطار إجراءات لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية تفشيه بالجائحة.


وأدى سيل من الإمدادات الرخيصة القادمة إلى السوق من السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تفاقم الضغوط على الأسعار. ويزيد المنتجون الخليجيون الإنتاج في إطار حرب أسعار مع روسيا.

وانخفض خام برنت 2.57 دولار بما يعادل 7.2 بالمئة إلى 33.22 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.48 دولار أو 4.5 بالمئة ليسجل 31.50 دولار.
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