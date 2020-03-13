منظومة الشكاوي: دورنا حل مشاكل المواطنين بعيدا عن المسكنات.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن مصر تتغير نحو الأفضل خاصة أن التطوير الذي تقوم بالحكومة الآن يعبر عن حرصها على فتح قنوات تواصل مع المواطنين.





وأضاف الدكتور طارق الرفاعي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن منظومة الشكاوي الجديدة تعبر عن ثقة المواطنين فى الحكومة وفى جدية التعامل مع ما يصل إلى الحكومة من شكاوى وطلبات واستغاثات.





وتابع رئيس منظومة الشكاوي الحكومية الجديدة، أن هناك مليون شكوى تلقتها المنظومة وهذا يعني أن مصر تتغير للأفضل وجاء هذا تأكيدا لحرص الدولة على فتح قنوات تواصل مع المواطنين.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن دور منظومة الشكاوي قائم على حل المشاكل وفقا للقواعد والقوانين وليس مجرد مسكنات، مشيرا إلي أن هناك رغبة من الحكومة فى الاقتراب أكثر من المواطنين بحل مشاكلهم.





وأشار إلى أنه، من حق المواطن أن يلجأ للحكومة وأن يصل صوته إليها لحل مشاكله، مضيفا أن من أهم أدوار المنظومة التحقيق وفحص جميع الشكاوي الواردة والعمل على حلها فى أسرع وقت.