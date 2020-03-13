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منوعات

موقف محرج.. رجل يترك زوجته يوم الولادة للقاء أصدقائه.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
يوم الولادة بالنسبة للسيدات تحتاج فيه الكثير من الدعم النفسي من المقربين إليها ، خاصة لو كانت والدتها أو أشقاءها أو زوجها ، فتلك اللحظة هي التي تشعر فيها المرأه بالخوف و الفرح معا ، فالخوف من العملية الجراحية والفرح لإستقبال الرضيع.
 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات تروي موقفا محرجا للغاية حدث أثناء ولادة طفلتها الأولى عندما حان وقت عملية الولادة لتجد زوجها وقد اختفى تماما وأغلق هاتفه.
 

تحكي الزوجة أن زوجها اتصل بها هاتفيا في اليوم التالي للولادة ليطمئن على صحتها و التأكد أنها بخير هي والجنين ، وسألته عن حاله والسبب الذي منعه من حضور عمليه الولادة فكان رده صادما للغاية بالنسبة لها.
 

قال الزوج إنه شعر بألمها و لم يتحمل أن يراها متألمة بهذه الدرجة فقام بالإتصال بأحد أصدقائه وعرض عليه صديقه أن يذهبوا للنادي سويا حتى موعد الولادة ، إلا أنه نسي تماما وعاد إلى المنزل و غط في سبات عميق. 
موقف محرج.. رجل يترك زوجته يوم الولادة للقاء أصدقائه.. صور
موقف محرج.. رجل يترك زوجته يوم الولادة للقاء أصدقائه.. صور
موقف محرج.. رجل يترك زوجته يوم الولادة للقاء أصدقائه.. صور
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