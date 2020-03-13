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محافظات

10 سيارات لكسح المياه من طريق "الفيوم - القاهرة"

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:14 م
10 سيارات لكسح المياه
10 سيارات لكسح المياه من طريق "الفيوم - القاهرة"
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، واللواء ناصر محمد مدير ادارة الطرق، والعميد أسامة عطية مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، والعقيد أسامة غريب مدير إدارة مرور الفيوم، أعمال رفع تراكمات المياه من طريق القاهرة - الفيوم، الكيلو 70، بنطاق مركز ومدينة طامية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه إدارة الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لقصر رشوان بالدفع بعدد 10 سيارات لكسح المياه ورفع أكبر كميات من المياه، وكذا التنسيق مع إدارة المرور لتحويل الطريق حتى انتهاء الأعمال.

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وأضاف أن المحافظ تواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لارسال سيارات لكسح المياه من الطريق، بالاشتراك مع السيارات الموجودة، ولتحقيق السيولة المرورية. 

وشدد المحافظ على استمرار رفع تراكمات المياه والعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، والحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، وكذلك سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وحلها فورًا.  

هذا وقد تراكمت كميات كبيرة من المياة عند الكيلو 70 بطريق القاهرة الفيوم نتيجة غزارة الأمطار، وأغلقت المياه أجزاء من الطريق.
10 سيارات لكسح المياه من طريق "الفيوم - القاهرة"
10 سيارات لكسح المياه من طريق "الفيوم - القاهرة"
10 سيارات لكسح المياه من طريق "الفيوم - القاهرة"
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