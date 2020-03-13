أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور
الجمعة 13/مارس/2020 - 10:13 م
ميتسوبيشي باجيرو
شهدت أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات داخل مصر وخارجها لمقارنة الأسعار والماركات المختلفة وفي هذا السياق نستعرض أسعار السيارات اليابانية في السعودية اليوم.
أسعار ميتسوبيشي 2020 في السعودية
ميتسوبيشي اتراج
بسعر 30.999 ريال
تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لأعلى فئة
تبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لأعلى فئة
تبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لأعلى فئة
تبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لأعلى فئة
تبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لأعلى فئة ميتسوبيشي 2020
mitsubishi outlander
ميتسوبيشي اوتلاندر تبدأ من 80.850 حتى 100.500 لأعلى فئة.
ميتسوبيشي اكليبس
mitsubishi eclipse
اكليبس كروس تبدأ من 77.700 حتي 87.000 لأعلى فئة.
mitsubishi
أسعار مازدا mazda 6 اليوم في السعودية .
مازدا mazda 6
مازدا 6
مازدا 6 2020
mazda 6 2020
مازدا 6 سيدان تبدأ من 78.000ريال حتى 105.753 ريال لأعلى فئة.
مازدا cx 9
mazda cx9 تبدأ من 130.725 ريال حتى 162.900 ريال لأعلى فئة
أسعار نيسان اليوم في السعودية.
أسعار السيارات
نيسان nissan
نيسان صني 2020
nissan sunny
nissan sunny تبدأ من 59.850 حتى 74.850 لأعلى فئة
نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 62.990 حتى 88.500 لأعلى فئة
sentra 2020
نيسان z
nissan z تبدأ من 142.789 حتي 146.989 ريال
نيسان باثفايندر
nissan pathfinder تبدأ من 116.185 حتى 230.850 لأعلى فئة
نيسان بيك اب 2020
nissan pickup 2020 بسعر 131.775 ريال
تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 48,195 ريال حتي 57,015 لأعلي فئة
تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 68,775 ريال حتي 350,000 لأعلي فئة
تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 87,465 ريال حتي 133,035 لأعلي فئة
تويوتا فورتشنرtoyota fortuner تبداء من 106,050 ريال حتي 151,410 لأعلي فئة
تويوتا لاند كروزرtoyota land cruiser تبداء من 189,315 ريال حتي 324,450 لأعلي فئة
تويوتا fjtoyota fj بسعر 201,000 ريال .
تويوتا سوبراtoyota supra تبداء من 203,910 ريال حتي 214,935 لأعلى فئة .