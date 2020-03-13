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فن

ليلى علوي تكشف سر رسوبها في سنة تخرجها 3 سنوات متتالية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:13 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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محمد نحلة
تحدثت ليلى علوى مع  الإعلامي بلال العربي ضمن حلقات برنامجه B my guest عن دعمها للدورة الأولى من مهرجان الدراما العربية الذي انعقد في باريس ومساندتها أيضا لأصدقائها وزملائها به خاصة النجمة يسرا التي تم تكريمها في نسخته الأولى.

كما تحدثت أيضا عن تواصلها مع الشباب ومواكبتها لكل ما هو جديد خاصة لقائها الأخير بهم تحت منبر كلية تجارة التي تخرجت فيها بجامعة عين شمس بعد غيابها سنوات طويلة عنها .

وخلال هذا الجزء من اللقاء أعلنت صراحة عن أن فترة دراستها بكلية التجارة وصلت لـ 7 سنوات بسبب مادة دراسية واحدة وقفت عائقًا 3 سنوات أمام تخرجها .. كما كشف د. محمود صبح والذي كان معيدا لها في الكلية خلال استضافتنا له عن كواليسها داخل لجان الامتحانات وعمل لجنة منفردة لها بسبب عدم قدرتها على التركيز في الامتحان لكثرة المعجبين حولها باللجنة.
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