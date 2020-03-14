150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

ينشر موقع صدى البلد 150 صورة من أحداث الطقس السيئ بالمحافظات.

وتشهد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية موجة من الطقس السيئ، والتي تعرف باسم عاصفة "التنين"، والتي تسببت في العديد من الحوادث في مختلف المحافظات.





موجة الطقس السيئ التي وصفت بأنها أكبر عاصفة تتعرض لها البلاد هذا العام، لم تخل محافظة من محافظة الجمهورية من تبعاتها وأضرارها، رغم رفع حالة الطوارئ القصوى على مدار تلك الأيام من قبل الحكومة ومختلف الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمحافظات، حتى راح ضحية تلك الموجة ضحايا ووقوع حوادث وإصابات كل ذلك بفعل عاصفة "التنين".









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تسببت سوء الأحوال الجوية بالسويس في تحطم سيارات ومنازل داخل القطاع الريفي ، كما سقطت واجهات محلات تجارية بسبب شدة الرياح إلى وصلت ٤٥ كيلو فى الساعة فى اليوم الثانى لموجه الطقس السىء التى أعلنتها عن هيئة الأرصاد .









تحطم سيارات ومنازل في السويس









شهدت السويس فى الساعات الأولى من اليوم هطول أمطار غزيزة بكافة أنحاء المحافظة الخمسة و اشتدت بطريق العين السخنة – الزعفرانة والتى تقرر إغلاقه من قبل المسئولين بالمحافظة حفاظا علي سلامة المواطنين بعد تعرض منطقة بالعين السخنة لسيول.









وفي محافظة مطروح التي شهدت طقسا سيئا تسبب في حدوث هبوط ارضي علي طريق الساحل الشمالي - مطروح اسكندرية الساحلي، والذي أظهرت الصور التي تم رصدها من الحادث، وجود عمق كبير أمام قرية ستيلا بطريق الساحل الشمالي مليئا بمياه الأمطار.









سقوط مئذنة ومسجد سوهاج









وفي محافظة سوهاج، شهدت المحافظة واقعة انهيار مئذنة مسجد الفتح بقرية القنانشة مركز العسيرات بسوهاج، التي يبلغ ارتفاعها 56 مترا وانهار معها المسجد بعد أن سقطت عليه المئذنة، بسبب شدة الرياح.





وتلقي مجلس مدينة المنشاه بلاغ بالواقعة، وانتقل طلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية بقرية أولاد حمزة، وتبين من المعاينة والفحص خلو المسجد من المصلين، وسبب انهيار المسجد يرجع إلي انهيار المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 56 مترا.





كما نتج عن الواقعة سقوط 2 عمود إنارة بجوار المسجد، ويجري العمل علي تركيبهما وتوصيل الأسلاك الكهربائية من قبل الفنيين بالكهرباء





وتعرضت محافظة سوهاج اليوم الجمعة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق المحافظة.













غرق منطقة سموحة بالإسكندرية









وفي محافظة الإسكندرية تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة لمدة 8 ساعات متواصلة في غرق منطقة سموحة شرقي المدينة في بحيرات من المياه وصل ارتفاعها إلى مترين.









وأصيبت المنطقة التي تعتبر أحد أرقى مناطق الإسكندرية، بشلل مروري وارتباك حركة الحياة فيما حولت الأمطار شوارعها وميدان "فيكتورعمانويل" إلى بحيرة كبيرة.









وأصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانا عاجلا حذرت فيه المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، بسبب الأحوال الجوية السيئة، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات حتى يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التي تشهدها الإسكندرية.





4 مشاهد مأساوية من الإسماعيلية





وفي الإسماعيلية، تعرضت المحافظة لليوم الثاني، لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمر سقوط امطار شديدة الغزارة، رعدية على بعض المناطق، ونشطت الرياح على أغلب المناطق والمثيرة للرمال والأتربة، مصاحبة بانخفاض درجة الحرارة.









وشهد اليوم الاول للعاصفة بالاسماعيلية، امس الخميس، ٤ مشاهد مأساوية لليوم الاول للعاصفة، كان اولها انقطاع الكهرباء بمدينة القنطرة شرق والذي امتد لساعات.









كما شهدت مستشفي الحميات والإسماعيلية العام، انقطاع التيار الكهربائي وسط حالة من الاستياء بين المرضي وذويهم، خاصة مع عدم استخدام محول كهربائي. وانقطعت مياه الشرب علي مستوي محافظة الاسماعيلية، بداية من مساء الاربعاء، وعلي فترات متباعدة.









مصرع امين شرطة بالإسماعيلية









ووجه إعلام محافظة الإسماعيلية عناية المواطنين أنه تقرر تمديد فترة تخفيض ضغط ضخ مياه الشرب عن المدينة حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وذلك لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى وتسهيل عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والميادين .









وانتهى اليوم الأول للعاصفة بالمشهد الأكثر حزنا بمصرع أمين شرطة بمركز الإسماعيلية، صعقا بالكهرباء نتيجة ملامسته عمود كهربائي.









الحوادث تضرب المنوفية









الأوضاع في محافظة المنوفية لم ببعيدة عما تشهد باقي النحافظات، إذ شهدت المحافظة طقسا سيئا وتساقطا مستمرا للأمطار في كافة مراكز المحافظة مع توجيهات من المسئولين بسرعة شفط المياه من الشوارع فيما تحولت إلى برك من المياه وخلت الشوارع من المارة.





وتلقت غرفة عمليات المحافظة العديد من إخطارات الحوادث وانهيار المنازل ومنها إخطار من غرفة العمليات بانهيار جدار من منزل ريفي بقرية طه شبرا بقويسنا مبني بالطوب البلوك الأبيض ومسقوف بالخشب يقع خارج الحيز العمراني ملك المواطن رضا عبد الستار الطنطاوي ولا توجد خسائر بشرية .









كما تلقت الغرفه إخطارا بوجود أعمدة بها ماس كهربائي بقرية بجيرم بقويسنا وتم التعامل الفوري مع الحدث حيث تم التوجه للموقع وصيانة الاعمدة فورا .









كما شهدت المحافظة انهيارا جزئيا من مبني بالطوب اللبن بقرية زاوية جروان وانهيار منزل اخر بقرية جروان وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات اللازمة .









وفاة مواطن بشبين الكوم









وكذلك لقي مواطن بقرية صنصفط مصرعه نتيجة ماس كهربائي من عمود إنارة، كما أبلغ العاملون بحي شرق شبين الكوم بسقوط سقف عقار عبارة عن منزل بالطوب الأحمر والطين دور أرضي وبه حظيرة مواش وتبين سقوط سقف الحظيرة بدون خسائر بالأرواح والمواشي كما تبين وجود تشققات بحوائط العقار وعلي الفور تم التنبيه بإخلاء العقار .









إخلاء منزل في الشرقية









وفي محافظة الشرقية كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بسرعة إخلاء منزل آيل للسقوط بناحية الدواشنة التابعة لدائرة المركز خوفا من انهياره نتيجة الأمطار، والذي توجه على الفور،إلى المنزل المُهدد بالانهيار، وتم إخلاء المنزل من السكان والتكليف بتوفير كافة المساعدات اللازمة.





فيما شهدت قري مركز ومدينة ابوكبير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبه بسقوط الامطار الرعدية والغزيرة علي العديد من قري المركز فيما تم الدفع بسيارات الكسح والحملة الميكانيكية لشفط مياه الامطار وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.